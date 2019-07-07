2019-07-07T10:49:48+03:00
Происшествия

Парень украл в Ершове тестер туалетной воды

Молодой человек также не побрезговал 90 мл парфюма
Ольга Симонова
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В Ершовском районе Саратовской области полиция 5 июля нашла парня, подозреваемого в краже парфюма.

- Заявление о преступлении поступило в отдел 4 июля. Его подал старший продавец магазина на Интернациональной улице. Он рассказал, что 1 июля кто-то в торговой точке украл 90 мл туалетной воды Lacoste Intense и тестер, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и выяснили, что к краже причастен ранее уже привлекавшийся 18-летний житель поселка Учебный. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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