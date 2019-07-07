Сельчанин украл из ТЦ в Балакове мужские шорты и футболки

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-07T08:52:05+03:00

Парня поймали спустя почти два месяца после кражи

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В Балакове полиция 5 июля нашла похитителя одежды.

- Ночью 27 июня 30-летний мужчина заявил, что кто-то еще 19 мая украл из ТЦ «Оранж» мужской джемпер, две футболки и шорты. Сумма ущерба составила 5,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила уголовное дело и нашла подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний житель села Малая Тарасовка Пугачевского района.

У него изъяли похищенные вещи и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU