Грабитель унес из сервисного центра в Саратове монитор и клавиатуру

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-06T15:22:48+03:00

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В Саратове полиция 5 июля нашла мужчину, подозреваемого в грабеже.

- Утром в отдел обратилась 22-летняя девушка и рассказала, что из сервисного центра на улице Панченко неизвестный открыто похитил монитор и клавиатуру, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по области.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина, ранее уже судимый за грабеж. Он признался в преступлении.

Похищенную технику забрали, возбудили в отношении дело уголовное дело и обязали явиться в отдел.

ИСТОЧНИК KP.RU