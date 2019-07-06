В Саратове трое детей целый день провели на пляже без родителей
Старшему всего десять лет, а младшему — пять
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В Волжском районе Саратова росгвардейцы заметили на пляже трех детей, оставленных без присмотра.
- Ребята играли около водоема, несмотря на позднее время и отсутствие родителей, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.
Во время беседы с детьми сержанты Александр Крикливый и Андрей Пояркин выяснили, что все мальчики — братья. Старшему всего десять лет, а младшему — пять.
Ребята рассказали, что ушли из дома с утра, но точного адреса проживания не знают.
Росгвардейцы передали детей сотрудникам отдела ПДН полиции. После этого в отношении родителей был составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU