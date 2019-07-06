В Саратове трое детей целый день провели на пляже без родителей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-06T14:19:50+03:00

Старшему всего десять лет, а младшему — пять

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В Волжском районе Саратова росгвардейцы заметили на пляже трех детей, оставленных без присмотра.

- Ребята играли около водоема, несмотря на позднее время и отсутствие родителей, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии.

Во время беседы с детьми сержанты Александр Крикливый и Андрей Пояркин выяснили, что все мальчики — братья. Старшему всего десять лет, а младшему — пять.

Ребята рассказали, что ушли из дома с утра, но точного адреса проживания не знают.

Росгвардейцы передали детей сотрудникам отдела ПДН полиции. После этого в отношении родителей был составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU