В Саратове закладчик хранил сверток с гашишем у пня

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-06T13:45:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове полиция вчера, 5 июля, задержала 19-летнего парня, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

- Молодого человека поймали в 12:30 у лесополосы на пересечении улиц Кузнецова и Артемьева и доставили в отдел, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Во время осмотра места предполагаемой закладки с участием этого парня на улице Гришаева был найден сверток с гашишем массой 0,96 грамма, который он хотел сбыть.

Там же недалеко у основания пня нашли еще один пакетик также с гашишем массой 0,93 грамма.

Отмечается, что парень четыре года назад уже был судим за угон. В отношении него снова возбудили уголовное дело, но уже по другой статье, и выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU