2019-07-06T13:37:46+03:00
Происшествия

Под Балаковом машина «Яндекс.Такси» разбилась, улетев в кювет

По словам очевидцев, водитель жив
Ольга Симонова
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Фото из соцсетейФото из соцсетей
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В Балаковском районе вчера вечером, 5 июля, машина компании «Яндекс.Такси» улетела в кювет.

Как пишут очевидцы в соцсетях, ДТП случилось около 19:30 на дороге в сторону Балакова от села Матвеевка.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

- Машина в хлам, водитель жив, — отметил автор записи в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64».

Комментаторы шутят, что через месяц это авто можно будет увидеть на сайте объявлений с подписью «не бита, не крашена, в такси не ходил».

ИСТОЧНИК KP.RU

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