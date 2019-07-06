Под Балаковом машина «Яндекс.Такси» разбилась, улетев в кювет

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-06T13:37:46+03:00

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В Балаковском районе вчера вечером, 5 июля, машина компании «Яндекс.Такси» улетела в кювет.

Как пишут очевидцы в соцсетях, ДТП случилось около 19:30 на дороге в сторону Балакова от села Матвеевка.

Фото из соцсетей

- Машина в хлам, водитель жив, — отметил автор записи в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64».

Комментаторы шутят, что через месяц это авто можно будет увидеть на сайте объявлений с подписью «не бита, не крашена, в такси не ходил».

ИСТОЧНИК KP.RU