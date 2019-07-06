2019-07-06T12:45:58+03:00
Происшествия

Рецидивист из Балакова попался на грабеже на тысячу рублей

Мужчина забрал из магазина товаров на 1 126 рублей и 90 копеек
Ольга Симонова
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В Балакове полиция вчера вечером, 5 июля, задержала подозреваемого в краже из магазина.

- В 22:01 от товароведа поступило заявление, что в 15:00 кто-то в магазине на улице Чапаева открыто забрал товар на 1 126 рублей и 90 копеек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция задержала подозреваемого — 41-летнего рецидивиста. У мужчины забрали похищенное и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Грабеж», а также отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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