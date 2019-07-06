В Калининском районе участковый нашел и изъял 25 кустов конопли
Владелец растений рассказал правоохранителям, что выращивал их для употребления
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В Калининском районе Саратовской области полиция вчера, 5 июля, обнаружила у местного жителя плантацию конопли.
- Участковый в селе Симоновка на приусадебном участке 32-летнего мужчины обнаружил и изъял 25 кустов растения, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Владелец конопли рассказал правоохранителям, что выращивал ее для употребления.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU