В Балакове рецидивист залез в окно цеха и украл бензопилу

СЕГОДНЯ 11:36 2019-07-06T11:36:31+03:00

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В Балакове полиция вчера, 5 июля, нашла похитителя бензопилы и трех аккумуляторов.

- В тот же день в 11:50 с заявлением обратился 61-летний мужчина и рассказал, что в ночь на 4 июля кто-то выставил окно цеха на Промышленном проезде, залез туда и совершил кражу, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция по подозрению доставила в отдел 30-летнего рецидивиста. У него изъяли похищенное. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU