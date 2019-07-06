В части Заводского района Саратова отключили воду

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-06T11:15:03+03:00

Это связано с работами управляющей компании

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В Заводском районе Саратова сегодня, 6 июля, на нескольких улицах отключили воду.

- Ориентировочно до 17:00 не будет водоснабжения на улице 4-я Нагорная от 1-й Пионерской до Огородной и на Ново-Астраханском шоссе от 4-й Нагорной до 3-го Нагорного проезда, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отмечается, что отключение связано с работами на водопроводных сетях управляющей компании «Энергия-1».

ИСТОЧНИК KP.RU