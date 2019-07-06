На фестивале ухи в Вольске продают живых африканских сомов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-06T13:00:32+03:00

Фестиваль проводится уже в четвертый раз [фото, видео]

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В Вольске сегодня, 6 июля, на площади 10-летия Октября, стартовал фестиваль ухи. Он проводится уже в четвертый раз.

Уже с утра каждая команда начала варить блюдо по своему рецепту.

Среди участников фестиваля был и глава Вольска Максим Кузнецов.

Глава Вольска Максим Кузнецов (слева) с участниками и гостями фестиваля ухи

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», посетители фестиваля, пока готовится уха участников, могут выковать себе различные предметы в качестве сувенира, послушать исполнителей народной музыки, посмотреть на выставки картин, военной техники и ретроавтомобилей, а также увидеть «рыцарские турниры».

В продаже также есть рыба — сушеная, вяленая и живая. Жителям Вольска и туристам предлагается купить даже африканского сома.

Гостям фестиваля предлагают купить живых африканских сомов. Фото: Юлия Кекова

Также некоторые участники уже угощают своими блюдами посетителей.

На фестивале, чтобы обеспечить безопасность людей, дежурят машины полиции, «скорой», пожарных и спасателей.

Напомним, на пресс-конференции комитета по туризму 1 июля было озвучено, что уху будут готовить не только российские команды, но и участники из других стран — Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Нигера, Мали.

Иностранцы готовят уху на фестивале в ВольскеФото: Марина Новопашина

Сегодня на фестивале в 15:00 наградят лучших уховаров, затем пройдет концерт в горпарке и конкурс «Мисс золотая рыбка».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/718724" frameborder="0"></iframe> Фестиваль ухи в Вольске.

ИСТОЧНИК KP.RU