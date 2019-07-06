2019-07-06T13:00:32+03:00
Общество

На фестивале ухи в Вольске продают живых африканских сомов

Фестиваль проводится уже в четвертый раз [фото, видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
В Вольске проходит фестиваль ухиВ Вольске проходит фестиваль ухиФото: Марина Новопашина
Изменить размер текста:

В Вольске сегодня, 6 июля, на площади 10-летия Октября, стартовал фестиваль ухи. Он проводится уже в четвертый раз.

Уже с утра каждая команда начала варить блюдо по своему рецепту.

Среди участников фестиваля был и глава Вольска Максим Кузнецов.

Глава Вольска Максим Кузнецов (слева) с участниками и гостями фестиваля ухи

Глава Вольска Максим Кузнецов (слева) с участниками и гостями фестиваля ухи

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», посетители фестиваля, пока готовится уха участников, могут выковать себе различные предметы в качестве сувенира, послушать исполнителей народной музыки, посмотреть на выставки картин, военной техники и ретроавтомобилей, а также увидеть «рыцарские турниры».

В продаже также есть рыба — сушеная, вяленая и живая. Жителям Вольска и туристам предлагается купить даже африканского сома.

Гостям фестиваля предлагают купить живых африканских сомов. Фото: Юлия Кекова

Гостям фестиваля предлагают купить живых африканских сомов. Фото: Юлия Кекова

Также некоторые участники уже угощают своими блюдами посетителей.

На фестивале, чтобы обеспечить безопасность людей, дежурят машины полиции, «скорой», пожарных и спасателей.

Напомним, на пресс-конференции комитета по туризму 1 июля было озвучено, что уху будут готовить не только российские команды, но и участники из других стран — Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Нигера, Мали.

Иностранцы готовят уху на фестивале в Вольске Фото: Марина Новопашина

Иностранцы готовят уху на фестивале в ВольскеФото: Марина Новопашина

Сегодня на фестивале в 15:00 наградят лучших уховаров, затем пройдет концерт в горпарке и конкурс «Мисс золотая рыбка».

Фестиваль ухи в Вольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове трое детей целый день провели на пляже без родителей
В Саратове закладчик хранил сверток с гашишем у пня
Под Балаковом машина «Яндекс.Такси» разбилась, улетев в кювет
Рецидивист из Балакова попался на грабеже на тысячу рублей
В Балакове утром столкнулись «Газель» и Mazda
В Калининском районе участковый нашел и изъял 25 кустов конопли
Проспект 50 лет Октября в Саратове «стоит» из-за аварии
В Балакове рецидивист залез в окно цеха и украл бензопилу
В части Заводского района Саратова отключили воду
На улице Романтиков в Саратове задержали девушку с пакетом наркотиков
Под Саратовом собака чуть не загрызла маленькую девочку
В Самойловке вор украл велосипед
Проспект Строителей в Саратове до ночи остался без воды
В Марксе бомж украл у старушки двух коз
Массовое ДТП на Вольском тракте. Подробности
Из пруда Старый под Саратовом очевидцы вытащили утопленника
Юная пассажирка «Ларгуса» пострадала в ДТП в Вольске
Саратовскую область в субботу ожидает жара
В массовом ДТП на Вольском тракте пострадали шесть человек
В центре Саратова неадекватный мужчина выпал из окна 5 этажа