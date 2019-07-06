На улице Романтиков в Саратове задержали девушку с пакетом наркотиков

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-06T10:13:34+03:00

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В поселке Солнечный Саратова вчера днем, 5 июля, полиция задержала девушку с наркотиками.

- В 13:50 в гаражах около дома №48 по улице Романтиков сотрудники ППС наткнулись на 18-летнюю безработную и нигде не обучающуюся гражданку. При осмотре близлежащей местности правоохранители нашли пакет с веществом, которое, как позже подтвердила экспертиза, оказался синтетическим наркотиком весом 0,57 грамма, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

В отношении ранее не судимой девушки возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU