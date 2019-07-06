Под Саратовом собака чуть не загрызла маленькую девочку

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-06T10:02:33+03:00

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В селе Ивановка Татищевского района вчера, 5 июля, собака чуть не загрызла пятилетнюю девочку.

- Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в областную детскую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Известно, что у малышки травмы головы и спины. Также собака откусила ей часть уха.

ИСТОЧНИК KP.RU