В Марксе бомж украл у старушки двух коз
Сумму ущерба 84-летняя женщина оценила в 20 тыс. рублей
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В Марксе Саратовской области полиция вчера, 5 июля, нашла похитителя коз.
- Сообщение о преступлении от 84-летней местной жительницы поступило 2 июля. Она рассказала, что в период между 21:00 1 июля и 5:00 следующих суток кто-то украл из ее сарая двух коз, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Сумму ущерба старушка оценила в 20 тыс. рублей.
Во время розыска полиция нашла одну козу на соседней улице. Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу и задержали 49-летнего бомжа, у которого забрали второе животное.
ИСТОЧНИК KP.RU