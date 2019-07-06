Массовое ДТП на Вольском тракте. Подробности

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-06T08:50:09+03:00

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Стали известны подробности массового ДТП на Вольском тракте в Саратовском районе, которое случилось вчера, 5 июля.

- Авария произошла около 19:55 на 1-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. По предварительным данным, 22-летний водитель Skoda Rapid на убедился в безопасности своего маневра и врезался в Hyundai Accent, которым управлял 31-летний мужчина. После этого Skoda выехала на встречку, где протаранила автомобиль «Богдан», а Hyundai столкнулся с Toyota Land Cruiser, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Фото областной ГИБДД

В результате ДТП пострадали шесть человек. Госпитализированы водитель Accent и двое его 32-летних пассажиров, шофер «Богдана» 38 лет и его 32-летняя пассажирка. Шестилетнему мальчику из машины «Богдан» оказали помощь на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU