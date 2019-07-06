Из пруда Старый под Саратовом очевидцы вытащили утопленника
Обстоятельства гибели молодого мужчины устанавливаются
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В Красноармейском районе Саратовской области вчера вечером, 5 июля, люди нашли утопленника.
- В 20:00 из пруда Старый в селе Некрасово очевидцы вытащили труп 28-летнего мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Тело передали полиции. Обстоятельства гибели гражданина выясняются.
Напомним, с начала года в Саратовской области утонули 28 человек, из них четверо — дети.
ИСТОЧНИК KP.RU