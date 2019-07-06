2019-07-06T08:32:04+03:00
Происшествия

Из пруда Старый под Саратовом очевидцы вытащили утопленника

Обстоятельства гибели молодого мужчины устанавливаются
Ольга Симонова
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В Красноармейском районе Саратовской области вчера вечером, 5 июля, люди нашли утопленника.

- В 20:00 из пруда Старый в селе Некрасово очевидцы вытащили труп 28-летнего мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Тело передали полиции. Обстоятельства гибели гражданина выясняются.

Напомним, с начала года в Саратовской области утонули 28 человек, из них четверо — дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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