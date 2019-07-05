В массовом ДТП на Вольском тракте пострадали шесть человек
Одна женщина в тяжелом состоянии, среди пострадавших есть ребенок
ДТП 5 июля на Вольском тракте
Изменить размер текста:
На Вольском тракте вечером 5 июля произошло столкновение четырёх легковых автомобилей.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате массовой аварии ранения и травмы получили 6 человек, в том числе ребенок.
На месте аварии работали сотрудники облспаса, которые оказали первую помощь пострадавшим, а также медики, пожарные, ГИБДД.
Одна из пострадавших женщин в тяжелом состоянии доставлена в больницу реанимацией облспаса, еще четверо пострадавших доставлены в медучреждения бригадами центра медицины катастроф.
Фото - Облспас.
.
ИСТОЧНИК KP.RU