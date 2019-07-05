2019-07-05T22:57:22+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на Вольском тракте пострадали шесть человек

Одна женщина в тяжелом состоянии, среди пострадавших есть ребенок
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ДТП 5 июля на Вольском трактеДТП 5 июля на Вольском тракте
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На Вольском тракте вечером 5 июля произошло столкновение четырёх легковых автомобилей.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате массовой аварии ранения и травмы получили 6 человек, в том числе ребенок.

На месте аварии работали сотрудники облспаса, которые оказали первую помощь пострадавшим, а также медики, пожарные, ГИБДД.

Одна из пострадавших женщин в тяжелом состоянии доставлена в больницу реанимацией облспаса, еще четверо пострадавших доставлены в медучреждения бригадами центра медицины катастроф.

Фото - Облспас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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