В 2019 году в Саратовскую область не пустили 1,4 млн тонн зараженной продукции

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-05T13:24:52+03:00

Из них вывезли 1,2 млн тонн

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Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в области карантина растений за 2019 год проведено 254 внеплановые проверки.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, всего выявлено 249 нарушений, составлено 240 протоколов.

Общая сумма наложенных штрафов составила 417,3 тыс. рублей, взыскано 326,6 тыс. рублей.

Всего через пост контроля прошло 1,4 млн тонн продукции, из которой вывезли 1,2 млн тонн, в том числе 352,4 тыс. тонн пришлось на экспорт, 2,4 тыс.тонны на импорт.

ИСТОЧНИК KP.RU