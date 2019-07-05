В центре Саратова неадекватный мужчина выпал из окна 5 этажа
Сегодня, 5 июля, в Саратове на улице Чапаева,58 29-летний мужчина выпал из окна 5-го этажа.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, о возможном ЧП очевидцы сообщили спасателям.
Прибывшие сотрудники экстренной службы увидели гражданина, который стоял на перилах лоджии и держался за оконную раму.
По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.
Спасатели областной службы спасения совместно с сотрудниками полиции растянули полок, куда рухнул прыгун.
В результате падения он получил тяжелые травмы и впал в кому, его госпитализировали в реанимацию.
На месте работают спасатели Облспаса, сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU