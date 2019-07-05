2019-07-05T22:11:11+03:00
Происшествия

В центре Саратова неадекватный мужчина выпал из окна 5 этажа

Пока мог он держался за оконную раму
Дарья Вострикова
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Сегодня, 5 июля, в Саратове на улице Чапаева,58 29-летний мужчина выпал из окна 5-го этажа.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, о возможном ЧП очевидцы сообщили спасателям.

Прибывшие сотрудники экстренной службы увидели гражданина, который стоял на перилах лоджии и держался за оконную раму.

По предварительным данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

Спасатели областной службы спасения совместно с сотрудниками полиции растянули полок, куда рухнул прыгун.

В результате падения он получил тяжелые травмы и впал в кому, его госпитализировали в реанимацию.

На месте работают спасатели Облспаса, сотрудники полиции и врачи «скорой помощи». Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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