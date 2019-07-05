Рецидивистка из Саратова обокрала подругу
Деньги у нее изъять не успели
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В отдел полиции обратилась с заявлением о краже 43-летняя жительница Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, к ней в гости пришла 38-летняя подруга-рецидивистка и, по словам заявительницы, забрала планшет и банковскую карту, с которой сняла почти 9 тыс. рублей.
Злоумышленницу задержали. Она успела потратить деньги на себя, а планшет гражданка обнаружила у себя дома.
На воровку завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU