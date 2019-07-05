2019-07-05T13:03:32+03:00
Происшествия

Рецидивистка из Саратова обокрала подругу

Деньги у нее изъять не успели
Дарья Вострикова
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В отдел полиции обратилась с заявлением о краже 43-летняя жительница Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, к ней в гости пришла 38-летняя подруга-рецидивистка и, по словам заявительницы, забрала планшет и банковскую карту, с которой сняла почти 9 тыс. рублей.

Злоумышленницу задержали. Она успела потратить деньги на себя, а планшет гражданка обнаружила у себя дома.

На воровку завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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