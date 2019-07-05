Саратовские школьники узнали свои результаты по трем предметам ЕГЭ

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-05T12:49:27+03:00

Оценок ждут более 400 человек

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Сегодня, 5 июля, саратовские школьники узнают как написали ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, всего экзамены написали более 400 человек.

Для того чтобы пройти уровень по математике, нужно набрать 27 баллов по профилю и 24 по базе, по русскому языку — 36, обществознанию — 42.

Подать апелляцию о несогласии с оценками можно 8 и 9 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU