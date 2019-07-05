2019-07-05T12:30:12+03:00
Общество

В Энгельсском районе стало больше многодетных семей

Об этом сообщили на заседании
Дарья Вострикова
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В администрации Энгельсского муниципального района состоялось заседание «круглого стола».

Как сообщили «КП-Саратов» в районной администрации, в мероприятии приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. На вопросы о мерах социальной поддержки многодетных семей отвечали руководители органов местного самоуправления и государственных учреждений.

Стало известно, что в районе стало на 9,8% больше многодетных семей. Сейчас в таких ячейках общества, а их 2203, воспитываются 6981 детей.

Больше всего родителей у которых есть три ребенка, на втором месте — те, у кого четыре, а следом идут более многодетные.

В районе есть одна семья, в которой состоит девять детей.

В заключение разговора Татьяна Загородняя заверила мам о готовности оказать помощь в решении проблем, требующих разрешения их на региональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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