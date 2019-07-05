У саратовской фирмы отсудили деньги за некачественный диван

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-05T12:25:22+03:00

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Потребитель отсудил у бизнесвуман Лопышовой В.В. деньги за некачественный диван, моральный вред и несвоевременный возврат.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, гражданин купил товар в сентябре 2017 года, однако в гарантийный срок мебель показала недостатки, из-за чего в адрес продавца направили требование о возврате денег.

Затраченные на диван средства вернули, однако несвоевременно, из-за чего покупатель направил требование о выплате неустойки за эту нерасторопность. Этого тоже сделано не было.

Однако в соответствии с законом о защите прав потребителей суд признал, что предприниматель должна в течение 10 дней удовлетворить все иски истца, передать ему 8 тыс. рублей.

Покупатель получил свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU