2019-07-05T12:02:01+03:00
Общество

Саратовских производителей некачественного сыра и молока оштрафовали на 650 тыс. рублей

Из оборота изъято более 11 тыс.тонн продукции
Дарья Вострикова
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В Саратовской области в 1-2 квартале 2019 года специалисты проверили 10 предприятий по производству и 177 мест по реализации молочной продукции.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, всего было проведено 1111 проб на микробы и бактерии, 131 на антибиотики, 431 на санитарно-химические и 566 на физико-химические показатели.

Выяснилось, что сыр, масло, молоко Ростовской, Московской, Челябинской, Волгоградской областей, Краснодарского края, Алтайского края изготовлены с присутствием жиров немолочного происхождения.

За выявленные нарушения нарушителям вручили 23 постановления, оштрафовали на общую сумму более 650 тыс. рублей.

Из оборота изъято 118 партий молочной продукции общим весом более 11 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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