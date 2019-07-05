2019-07-05T11:49:53+03:00
Происшествия

Саратовец сбил на машине дорожного инспектора и отправился в колонию

Он попытался скрыться
Дарья Вострикова
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Суд признал 32-летнего саратовца виновным в применении насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им свои должностных обязанностей. Ранее он уже нес наказание за оскорбление стража порядка.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, 5 февраля 2019 года ночью дорожный патруль заметил легковушку, которая ехала по проспекту 50 лет Октября, но увидев экипаж, развернулась через встречную полосу и попыталась скрыться.

Стражи порядка поехали за нарушителем и нагнали его на одной из улиц города. Один из инспекторов пошел к водителю, а тот, не желая нести второе наказание, сбил его коллегу, который стоял перед машиной и провез его несколько метров на капоте машины.

После этого злоумышленник попытался бежать, но ему это не удалось.

Здоровью инспектора ДПС причинили легкий вред.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину. Теперь он проведет год в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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