Саратовец пойдет под суд за смерть пенсионера, кражу и грабеж

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-05T11:33:34+03:00

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В отношении 54-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, кражу и разбой.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по версии следствия 10 марта мужчина находился в одной квартире со своим 60-летним знакомым на проспекте Октября. Из-за внезапно вспыхнувшей ссоры гражданин избил пенсионера, из-за чего тот скончался на месте преступления.

В декабре 2018 года и марте 2019 гражданин совершил грабеж мобильного телефона и забрал 300 рублей, а также унес из чужого автомобиля пневматический пистолет стоимостью почти 7 тыс. рублей.

Его дальнейшую судьбу решит Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU