Саратовец пойдет под суд за смерть пенсионера, кражу и грабеж
В отношении 54-летнего саратовца возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности, кражу и разбой.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по версии следствия 10 марта мужчина находился в одной квартире со своим 60-летним знакомым на проспекте Октября. Из-за внезапно вспыхнувшей ссоры гражданин избил пенсионера, из-за чего тот скончался на месте преступления.
В декабре 2018 года и марте 2019 гражданин совершил грабеж мобильного телефона и забрал 300 рублей, а также унес из чужого автомобиля пневматический пистолет стоимостью почти 7 тыс. рублей.
Его дальнейшую судьбу решит Ленинский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU