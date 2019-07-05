2019-07-05T10:55:29+03:00
Общество

Бульвар на Рахова признан одним из самых благоустроенных в России

Екатерина Семенова
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Бульвар на улице РаховаБульвар на улице РаховаФото: Екатерина Семенова
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Он вошел в федеральный реестр Минстроя

Бульвар на улице Рахова в Саратове вошел в реестр Минстроя и ЖКХ России как один из лучших по благоустройству.

Федеральный реестр был утвержден 4 июля. В него вошли 165 проектов из 112 городов России.

Бульвар на Рахова был признан одним из лучших в номинации «Улица как общественное пространство», – сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Напомним, бульвар был благоустроен в 2017 и 2018 годах. В этом году планируется облагородить проспект Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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