Бульвар на Рахова признан одним из самых благоустроенных в России
Бульвар на улице РаховаФото: Екатерина Семенова
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Он вошел в федеральный реестр Минстроя
Бульвар на улице Рахова в Саратове вошел в реестр Минстроя и ЖКХ России как один из лучших по благоустройству.
Федеральный реестр был утвержден 4 июля. В него вошли 165 проектов из 112 городов России.
Бульвар на Рахова был признан одним из лучших в номинации «Улица как общественное пространство», – сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Напомним, бульвар был благоустроен в 2017 и 2018 годах. В этом году планируется облагородить проспект Кирова.
ИСТОЧНИК KP.RU