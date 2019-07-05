Регоператор: Инвестиции в закупку контейнеров для ТКО превысили 250 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-05T20:34:45+03:00

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С начала деятельности Регионального оператора Саратовской области совокупные инвестиции мусоровывозящих компаний в обновление контейнерного парка превысили 250 млн рублей. Закупка и установка контейнеров проводится для обеспечения современной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В каждом районе в зоне деятельности Регоператора количество установленных контейнеров превышает действующий норматив. Для обеспечения вывоза ТКО используются контейнеры объемом: 0,36 м³, 0,75 м³, 0,9 м³, 1,1 м³, а также бункеры для сбора КГО. Отличительной особенностью новых контейнеров является наличие информации о Региональном операторе, в частности номера телефона, по которому жители могут обратиться с интересующими вопросами.

- Мусоровывозящие компании активно реализуют задачи по обновлению контейнерного парка. Менее чем за год было вложено более четверти миллиарда рублей. При этом подрядчики продолжают наращивать контейнерные мощности, выводя из эксплуатации устаревшие и сломанные баки, а также обеспечивать контейнерами новые площадки, в том числе и в сельских поселениях. Продолжается составление независимого реестра состояния контейнерных площадок. Мы видим, что некоторые администрации приступили к обустройству и строительству мест накоплений, отвечающих СанПиН. Это работа должна вестись в интересах жителей, и мы готовы содействовать в привлечении дополнительного финансирования в данном направлении, – заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Отметим, весь массив вновь образованного ТКО в зоне обслуживания Регоператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на объектах коммунальной инфраструктуры, построенной АО «Управление отходами» в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU