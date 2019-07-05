Митрополит Лонгин поздравил саратовцев с Днем семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-05T10:30:26+03:00

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Через несколько дней, 8 июля, православные будут отмечать День семьи, любви и верности, День памяти святых Петра и Февронии.

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин обратился ко всем жителям Саратовской области с поздравлением по этому поводу.

- Сердечно поздравляю всех вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник связан по своему смыслу с днем памяти удивительных русских святых — благоверного князя Петра Муромского и его супруги, княгини Февронии, которых православные люди считают покровителями христианского брака.

В этот день, прежде всего, я хотел бы пожелать всем беречь своих близких и напомнить, что любви можно и нужно учиться. Даже если отношения в семье — между супругами, родителями и детьми, родственниками разных возрастов — пока далеки от идеала, нужно приложить все усилия, чтобы проявлять друг ко другу тепло и заботу.

Дорогие братия и сестры! Еще раз от души поздравляю вас с праздником! Пусть ваши семьи будут крепкими, верность нерушимой, любовь к близким не угасает, а возрастает со временем! Желаю всем вам счастья и мудрости, сердечной теплоты и радости, семейного благополучия молитвами святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских! — поздравил митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

ИСТОЧНИК KP.RU