2019-07-05T10:28:17+03:00
Общество

Николай Панков: Не все кандидаты дошли до Генсовета

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков сегодня участвует в политической конференции партии в Москве. Она проходит в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов.

В конференции участвуют около 450 человек: секретари региональных отделений, члены Высшего и Генерального советов партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных НКО.

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- Началось заседание Генсовета партии «Единая Россия». Утвердили кандидатов на довыборы в Госдуму. Пока не все кандидаты смогли дойти до Генсовета. Наверное, еще поют. Думаю, успеют собраться и победить в сентябре, — отметил Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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