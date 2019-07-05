Николай Панков: Не все кандидаты дошли до Генсовета
Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков сегодня участвует в политической конференции партии в Москве. Она проходит в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов.
В конференции участвуют около 450 человек: секретари региональных отделений, члены Высшего и Генерального советов партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных НКО.
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- Началось заседание Генсовета партии «Единая Россия». Утвердили кандидатов на довыборы в Госдуму. Пока не все кандидаты смогли дойти до Генсовета. Наверное, еще поют. Думаю, успеют собраться и победить в сентябре, — отметил Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».
ИСТОЧНИК KP.RU