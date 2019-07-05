Николай Панков: Не все кандидаты дошли до Генсовета

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-05T10:28:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Панков сегодня участвует в политической конференции партии в Москве. Она проходит в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов.

В конференции участвуют около 450 человек: секретари региональных отделений, члены Высшего и Генерального советов партии, представители министерств и ведомств, политологи, представители региональных НКО.

.

- Началось заседание Генсовета партии «Единая Россия». Утвердили кандидатов на довыборы в Госдуму. Пока не все кандидаты смогли дойти до Генсовета. Наверное, еще поют. Думаю, успеют собраться и победить в сентябре, — отметил Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

ИСТОЧНИК KP.RU