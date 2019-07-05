В Энгельсе заключенный СИЗО пытался подкупить полицейского ради телефона

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-05T10:27:24+03:00

Он пообещал ему 30 тыс. рублей за аппарат

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В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту покушения на дачу взятки сотруднику колонии.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 19-летний парень.

Следствие считает, что 13 марта он, будучи в СИЗО Энгельса, попросил оперуполномоченного принести ему мобильный телефон. За это он пообещал 30 тыс. рублей.

Сотрудник правоохранительных органов сообщил о попытке подкупа руководству.

15 марта юноша позвонил родственникам в установленном законом порядке и попросил перевести на карточку сотрудника полиции указанную сумму, что и было сделано.

Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU