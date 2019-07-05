В Энгельсе заключенный СИЗО пытался подкупить полицейского ради телефона
В Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту покушения на дачу взятки сотруднику колонии.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемый — 19-летний парень.
Следствие считает, что 13 марта он, будучи в СИЗО Энгельса, попросил оперуполномоченного принести ему мобильный телефон. За это он пообещал 30 тыс. рублей.
Сотрудник правоохранительных органов сообщил о попытке подкупа руководству.
15 марта юноша позвонил родственникам в установленном законом порядке и попросил перевести на карточку сотрудника полиции указанную сумму, что и было сделано.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU