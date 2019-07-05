Пострадавшая от нападения на школу в Вольске девочка ослепла на один глаз

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-05T09:58:04+03:00

Татьяна Загородняя ездила к подросткам в СИЗО. Фото со странички омбудсмена

Когда уполномоченный по правам ребенка рассказала это подозреваемому подростку, он расплакался

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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя ездила вчера, 4 июля, к несовершеннолетним, находящимся в СИЗО. На своей странице в соцсети Facebook она описала эти встречи, как очень тяжелые.

- Находится там парень, совершивший нашумевшее преступление в Вольске. Спросил про девочку, что с ней. Сказала, что ослепла на один глаз. У него появились слезы на глазах. Он спросил: это навсегда? И слезы, — сообщила Загородняя.

- Как же все тяжело. Все могло быть по другому, — написала Татьяна Загородняя в своем посте.

Татьяна Загородняя ездила к подросткам в СИЗО. Фото со странички омбудсмена

Напомним, 15-летний подросток 28 мая 2019 года пришел в школу с топориком и бутылками с зажигательной смесью. В коридоре он поймал незнакомую ему девочку, шестиклассницу, и ударил ее оружием по голове.

Ребенка госпитализировали, а потом санавиацией доставили в Саратов.

В отношении напавшего подростка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом» и отправили под арест на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU