2019-07-05T10:25:28+03:00
Происшествия

В Саратове задержали разыскиваемого за разбой преступника

Ему не удалось скрыться
Дарья Вострикова
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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, находящихся в федеральном розыске.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, вчера вечером, 3 июля, патруль в Волжском районе обратил внимание на 26-летнего гражданина.

При виде стражей порядка он попытался скрыться, однако ему это не удалось. Выяснилось, что мужчина находится в розыске за совершение разбой — житель Красного Кута прятался более трех месяцев.

Кроме того, в Ленинском районе поймали 37-летнего саратовца, который уклонялся от исполнительных работ.

Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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