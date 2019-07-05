В Саратове задержали разыскиваемого за разбой преступника
Ему не удалось скрыться
Изменить размер текста:
В Саратове сотрудники Росгвардии задержали двух граждан, находящихся в федеральном розыске.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, вчера вечером, 3 июля, патруль в Волжском районе обратил внимание на 26-летнего гражданина.
При виде стражей порядка он попытался скрыться, однако ему это не удалось. Выяснилось, что мужчина находится в розыске за совершение разбой — житель Красного Кута прятался более трех месяцев.
Кроме того, в Ленинском районе поймали 37-летнего саратовца, который уклонялся от исполнительных работ.
Оба задержанных переданы сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU