2019-07-05T12:42:50+03:00
Общество

В Саратовской области прокуратура нашла сайты со способами установки волчьих капканов

Интернет-ресурсы были заблокированы по решению суда
Екатерина Семенова
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В Краснокутском районе Саратовской области прокуратура нашла сайты с запрещенной информацией.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе, на пяти интернет-ресурсах размещались сведения об отлове волков. В частности, о способах установки и маскировки капканов, что считается жестоким обращением с животными.

Прокурор района направил в суд иски о блокировке сайтов. Его требования были полностью удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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