В Саратовской области прокуратура нашла сайты со способами установки волчьих капканов
Интернет-ресурсы были заблокированы по решению суда
Изменить размер текста:
В Краснокутском районе Саратовской области прокуратура нашла сайты с запрещенной информацией.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном надзорном органе, на пяти интернет-ресурсах размещались сведения об отлове волков. В частности, о способах установки и маскировки капканов, что считается жестоким обращением с животными.
Прокурор района направил в суд иски о блокировке сайтов. Его требования были полностью удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU