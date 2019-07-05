В историческом парке открылась выставка «Живописный символизм://цифра»

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-05T10:22:38+03:00

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4 июля 2019 года в историческом парке «Россия — моя история» состоялась презентация выставки цифровой живописи «Живописный символизм://цифра» художника Алексея Андреева.

Алексей Андреев — один из наиболее известных и ярких представителей российских художников, работающих в технике «цифровой живописи». Его знают и ценят в России и за рубежом. Персональные выставки Андреева регулярно проходят в Санкт-Петербурге, Варшаве, Дрездене и на Тайване. С 2018 года художник занимается созданием трехмерных цифровых инсталляций в пространстве дополненной реальности и является арт-директором международного проекта Spheroid Universe. В качестве художника-постановщика и концепт-художника Алексей Андреев участвовал в создании анимационного фильма «Ку! Кин-дза-дза!» Георгия Данелии, сериала «The Roadside Picnic» и «Зона» по мотивам произведений Аркадия и Бориса Стругацких. Алексей Андреев — официальный автор художественного онлайн-проекта «Мальцевская галерея».

Необычный формат работ, технику и авторскую задумку Андреева теперь смогут оценить и жители нашего города: выставка будет доступна по входному билету в исторический парк до конца июля.

- Самое необычное в его работах то, что в объективе смартфона они, в буквальном смысле, оживают. Удивительное превращение, которое становится возможным благодаря современным технологиям и таланту творца — автора работ. Тем символичнее, что выставка «Живописный символизм://цифра» экспонируется именно в мультимедийном историческом парке, месте, где технологии, культура и искусство тесно переплелись и стали доступны каждому, — поделилась впечатлениями депутат областной думы Юлия Литневская.

Выставка «Живописный символизм://цифра» создана Фондом развития современного искусства, Саратовским филиалом Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО и экспонируется при поддержке министерства культуры Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU