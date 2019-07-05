Ночью Toyota Land Cruiser сбил пешехода на обочине

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-05T09:08:15+03:00

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Около часа ночи в Хвалынском районе Саратовской области на федеральной трассе сбили пешехода.

Как уточнили в ГИБДД, все случилось на 79-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград.

57-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил 40-летнего мужчину. По предварительным данным, пострадавший шел по краю проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU