Ночью Toyota Land Cruiser сбил пешехода на обочине
40-летний мужчина доставлен в больницу
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Около часа ночи в Хвалынском районе Саратовской области на федеральной трассе сбили пешехода.
Как уточнили в ГИБДД, все случилось на 79-м км дороги Сызрань — Саратов — Волгоград.
57-летний водитель Toyota Land Cruiser сбил 40-летнего мужчину. По предварительным данным, пострадавший шел по краю проезжей части.
В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU