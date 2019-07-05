Сегодня в Саратове приведут в порядок две дороги

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-05T09:02:30+03:00

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В Саратове сегодня днем, 5 июля, запланировано устройство выравнивающего слоя на 1-м проезде Строителей, где уже зафрезеровано 3,4 тыс. кв. м дороги.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, продолжается асфальтировка улицы Беговая от Большой Садовой до Разина.

Там заменят 2,6 тыс. кв. м дороги.

Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU