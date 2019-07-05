Общественники нашли в Саратове остановки с рекламой мошенников
Общественники проверили состояние остановочных павильонов в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, рейд прошел по Заводскому району.
Павильоны на проспекте Энтузиастов вызвали нарекания проверяющих. Они были обклеены объявлениями, некоторые из них носили мошеннический характер — так считают общественники.
Алла Фетисова и Наталья Биюн предположили, что необходимо устанавливать баннеры с предупреждением об ответственности за самовольную расклейку. Также можно поставить доски, чтобы люди размещали свои объявления на них, не портя павильонов.
На остановке «4-й Жилучасток» стекла оказались разбиты, а конструкции повреждены.
Рад павильонов вызвали нарекания своим неухоженным видом и грязью. Зато остановки на рынке «Шарик» были убраны.
Кроме того, выявлена торговля с земли — у улицы Крымская.
ИСТОЧНИК KP.RU