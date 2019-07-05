2019-07-05T09:01:45+03:00
Общество

Общественники нашли в Саратове остановки с рекламой мошенников

Было предложено устанавливать доски объявлений, чтобы людям не приходилось портить остановки
Екатерина Семенова
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Общественники проверили состояние остановочных павильонов в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, рейд прошел по Заводскому району.

Павильоны на проспекте Энтузиастов вызвали нарекания проверяющих. Они были обклеены объявлениями, некоторые из них носили мошеннический характер — так считают общественники.

Алла Фетисова и Наталья Биюн предположили, что необходимо устанавливать баннеры с предупреждением об ответственности за самовольную расклейку. Также можно поставить доски, чтобы люди размещали свои объявления на них, не портя павильонов.

На остановке «4-й Жилучасток» стекла оказались разбиты, а конструкции повреждены.

Рад павильонов вызвали нарекания своим неухоженным видом и грязью. Зато остановки на рынке «Шарик» были убраны.

Кроме того, выявлена торговля с земли — у улицы Крымская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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