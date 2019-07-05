На Энтузиастов автобус сбил пешехода на переходе
Мужчина пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора
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ДТП с пешеходом случилось вчера, 4 июля, около 18:20 на улице Энтузиастов в Балашове.
Автобус ПАЗ-3205 сбил переходившего дорогу 54-летнего мужчину.
По предварительным данным, вина в произошедшем лежит на пешеходе — 50-летний водитель транспорта не успел остановиться, когда гражданин стал переходить дорогу на красный для него сигнал светофора.
Мужчина с различными травмами госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU