2019-07-05T08:58:07+03:00
Происшествия

На Энтузиастов автобус сбил пешехода на переходе

Мужчина пытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП с пешеходом случилось вчера, 4 июля, около 18:20 на улице Энтузиастов в Балашове.

Автобус ПАЗ-3205 сбил переходившего дорогу 54-летнего мужчину.

По предварительным данным, вина в произошедшем лежит на пешеходе — 50-летний водитель транспорта не успел остановиться, когда гражданин стал переходить дорогу на красный для него сигнал светофора.

Мужчина с различными травмами госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцам напомнили об опасности мышиной лихорадки
В Саратовской области прокуратура нашла сайты со способами установки волчьих капканов
В Саратовской области обнаружили зараженные нектарины
В Энгельсском районе стало больше многодетных семей
У саратовской фирмы отсудили деньги за некачественный диван
В Саратове ожидается высокая пожароопасность
Саратовских производителей некачественного сыра и молока оштрафовали на 650 тыс. рублей
Саратовец сбил на машине дорожного инспектора и отправился в колонию
Саратовец пойдет под суд за смерть пенсионера, кражу и грабеж
В Саратове вор украл ключи ради техники, денег и алкоголя из чужой квартиры
Пожар в Ртищеве: Подробности
В Энгельсе полыхала девятиэтажка
Бульвар на Рахова признан одним из самых благоустроенных в России
Митрополит Лонгин поздравил саратовцев с Днем семьи, любви и верности
Отключена вода в поселке Дачный
Николай Панков: Не все кандидаты дошли до Генсовета
В Энгельсе заключенный СИЗО пытался подкупить полицейского ради телефона
Пострадавшая от нападения на школу в Вольске девочка ослепла на один глаз
В центре Саратова два дня не будет работать светофор
В Балакове подросток украл велосипед
В Саратове задержали разыскиваемого за разбой преступника
В историческом парке открылась выставка «Живописный символизм://цифра»
В домах Ленинского района Саратова отключили воду
Ночью Toyota Land Cruiser сбил пешехода на обочине
Сегодня в Саратове приведут в порядок две дороги
Общественники нашли в Саратове остановки с рекламой мошенников
В Энгельсе рецидивист обокрал цветочный магазин
В центре Саратова случилось массовое ДТП