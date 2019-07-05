На Энтузиастов автобус сбил пешехода на переходе

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-05T08:58:07+03:00

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ДТП с пешеходом случилось вчера, 4 июля, около 18:20 на улице Энтузиастов в Балашове.

Автобус ПАЗ-3205 сбил переходившего дорогу 54-летнего мужчину.

По предварительным данным, вина в произошедшем лежит на пешеходе — 50-летний водитель транспорта не успел остановиться, когда гражданин стал переходить дорогу на красный для него сигнал светофора.

Мужчина с различными травмами госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU