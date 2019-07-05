Бывшего директора «Саратовгорэлектротранса» оштрафовали на полмиллиона рублей
Бывшего директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константина Касьянова признали виновным в растрате, отмывании денег, полученных незаконным путем, а также злоупотреблении служебными полномочиями.
Дело рассматривала судья Наталья Спицина.
С января 2016 по апрель 2017 года он выпускал на дороги Саратова перевозчиков, с которыми не был заключен договор, а выручку забирал себе. Сумма полученного таким образом дохода превысила отметку в 1 млн рублей.
Кроме того, в феврале 2016 года Касьянов трудоустроил сына контролером. Гражданин числился в штате, однако на самом деле не работал. Он год получал зарплату, надбавки, премии — в общей сумме 350 тыс. рублей.
Кроме того, бывший директор «Саратовгорэлектротранса» фиктивно трудоустроил себе гражданина по фамилии Зацепин, чтобы получить 120 тыс. рублей, работницу Полянскую — ей перечислили 70 тыс. рублей.
По совокупности статей и с учетом того, что Константин Касьянов год пробыл под стражей, суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей.
Также злоумышленнику запретили два года и восемь месяцев занимать руководящие должности.
ИСТОЧНИК KP.RU