2019-07-05T08:57:07+03:00
Происшествия

Бывшего директора «Саратовгорэлектротранса» оштрафовали на полмиллиона рублей

Его признали виновным в растрате и злоупотреблении служебным положением
Дарья Вострикова
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Бывшего директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константина Касьянова признали виновным в растрате, отмывании денег, полученных незаконным путем, а также злоупотреблении служебными полномочиями.

Дело рассматривала судья Наталья Спицина.

С января 2016 по апрель 2017 года он выпускал на дороги Саратова перевозчиков, с которыми не был заключен договор, а выручку забирал себе. Сумма полученного таким образом дохода превысила отметку в 1 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2016 года Касьянов трудоустроил сына контролером. Гражданин числился в штате, однако на самом деле не работал. Он год получал зарплату, надбавки, премии — в общей сумме 350 тыс. рублей.

Кроме того, бывший директор «Саратовгорэлектротранса» фиктивно трудоустроил себе гражданина по фамилии Зацепин, чтобы получить 120 тыс. рублей, работницу Полянскую — ей перечислили 70 тыс. рублей.

По совокупности статей и с учетом того, что Константин Касьянов год пробыл под стражей, суд оштрафовал его на 500 тыс. рублей.

Также злоумышленнику запретили два года и восемь месяцев занимать руководящие должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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