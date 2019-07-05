Пьяный балашовец избил и ограбил прохожего

СЕГОДНЯ 08:36 2019-07-05T08:55:43+03:00

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Вчера, 4 июля, в отдел полиции Балашова поступило заявление от пьяного 34-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, примерно в 00:40 на промежутке от 4 до 15-го дома на Фестивальной улице неизвестный напал на него, избил, отобрал телефон Meizu и 5 тыс. рублей.

Злоумышленника доставили в отдел, изъяли телефон, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU