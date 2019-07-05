Пьяный балашовец избил и ограбил прохожего
Злоумышленника задержали
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Вчера, 4 июля, в отдел полиции Балашова поступило заявление от пьяного 34-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, примерно в 00:40 на промежутке от 4 до 15-го дома на Фестивальной улице неизвестный напал на него, избил, отобрал телефон Meizu и 5 тыс. рублей.
Злоумышленника доставили в отдел, изъяли телефон, завели на него уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU