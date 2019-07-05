В Саратове рецидивист обокрал магазин с едой
На него завели уголовное дело
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Вчера, 4 июля, полиция Кировского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на улице 50 лет Октября, 17.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 28-летнего товароведа точки, 15 июня неизвестный тайком унес с собой продукты на общую сумму почти 3 тыс. рублей.
По подозрению в краже в отдел доставили 41-летнего безработного рецидивиста, на него завели уголовное дело.
Мужчина во всем признался.
ИСТОЧНИК KP.RU