В Саратове рецидивист обокрал магазин с едой

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-05T08:32:41+03:00

На него завели уголовное дело

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Вчера, 4 июля, полиция Кировского района раскрыла кражу из магазина, расположенного на улице 50 лет Октября, 17.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 28-летнего товароведа точки, 15 июня неизвестный тайком унес с собой продукты на общую сумму почти 3 тыс. рублей.

По подозрению в краже в отдел доставили 41-летнего безработного рецидивиста, на него завели уголовное дело.

Мужчина во всем признался.

ИСТОЧНИК KP.RU