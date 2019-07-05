В Саратове будут судить членов наркобанды
В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении наркобанды.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в состав входили пять человек в возрасте 20-29 лет.
Следствие считает, что в 2018 году иностранный гражданин создал группу по бесконтактной торговле наркотиками. Он привлек в свою структуру четырех соотечественников и жительницу Твери.
Члены банды выполняли заранее обговоренные роли: куратора, курьеров и закладчиков. Сообщение о местах хранения наркотиков они вели с помощью интернет-мессенджеров.
Деятельность банды удалось пресечь в сентябре 2018 года. Из незаконного оборота выведено 0,5 кг героина.
Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде.
ИСТОЧНИК KP.RU