В Саратове будут судить членов наркобанды

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-05T08:31:55+03:00

При задержании у них изъято 0,5 кг героина

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В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении наркобанды.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, в состав входили пять человек в возрасте 20-29 лет.

Следствие считает, что в 2018 году иностранный гражданин создал группу по бесконтактной торговле наркотиками. Он привлек в свою структуру четырех соотечественников и жительницу Твери.

Члены банды выполняли заранее обговоренные роли: куратора, курьеров и закладчиков. Сообщение о местах хранения наркотиков они вели с помощью интернет-мессенджеров.

Деятельность банды удалось пресечь в сентябре 2018 года. Из незаконного оборота выведено 0,5 кг героина.

Дело будет рассмотрено в Кировском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU