В Саратовской области депутат изготовил оружие и устроил стрельбу на трассе
В Саратовской области вынесен приговор депутату одного из поселений Ровенского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в незаконном изготовлении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.
Суд установил, что с 20 по 27 февраля депутат у себя дома в селе Ровенского района изготовил огнестрельное оружие 20 калибра и 15 патронов к нему. Потом он на пробу не менее двух раз выстрелил из самодельного ружья на автодороге.
Во время этого его заметили проезжающие мимо сотрудники охотничьего хозяйства, которые сообщили в полицию.
На суде депутат полностью признал вину. Он был приговорен к трехлетнему условному сроку и штрафу 100 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU