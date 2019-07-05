В Саратовской области депутат изготовил оружие и устроил стрельбу на трассе

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-05T08:28:56+03:00

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В Саратовской области вынесен приговор депутату одного из поселений Ровенского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в незаконном изготовлении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

Суд установил, что с 20 по 27 февраля депутат у себя дома в селе Ровенского района изготовил огнестрельное оружие 20 калибра и 15 патронов к нему. Потом он на пробу не менее двух раз выстрелил из самодельного ружья на автодороге.

Во время этого его заметили проезжающие мимо сотрудники охотничьего хозяйства, которые сообщили в полицию.

На суде депутат полностью признал вину. Он был приговорен к трехлетнему условному сроку и штрафу 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU