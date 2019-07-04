Володин обсудил с Дитрихом ремонт саратовских трасс

СЕГОДНЯ 20:32 2019-07-04T20:32:06+03:00

Изменить размер текста: A A

4 июля в Москве Вячеслав Володин провел совещание с участием министра транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Как сообщил канал volodin.saratov в соцсети Instagram, они обсудили ремонт, реконструкцию и приведение в нормативное состояние федеральных трасс на территории Саратовской области. В нашем регионе за последние два года на федеральный уровень переданы дороги Саратов – Озинки, Саратов – Ртищево. Сейчас обсуждается вопрос передачи дороги Саратов – Алгай. В итоге, благодаря этим решениям планируется сэкономить порядка 10 млрд рублей на приведении дорог в нормативное состояние и порядка миллиарда рублей на их ежегодном содержании. Высвобожденные средства пойдут на ремонт других дорог, в том числе муниципальных.

Как отметил Вячеслав Володин, главная задача сейчас – в течение трех лет привести федеральные трассы в нормативное состояние. На трассе Саратов – Озинки ведутся активные работы. В этом году приведут в порядок 60 км дороги. В ближайшее время начнётся ремонт трассы Саратов – Ртищево.

Стоит задача – сокращение сроков (с 4 до 3 лет) строительства обхода станции Сенной и начала строительства путепровода через железную дорогу около станции села Синодское. В этом случае добираться до Вольска можно будет в течение часа.

Также на совещании была затронута тема создания в Саратове самостоятельного федерального предприятия по содержанию и ремонту федеральных дорог. Сегодня наша область относится к зоне ответственности аналогичного предприятия в Пензе. При создании такого предприятия налоги от ремонтных работ будут оставаться в регионе, появятся и дополнительные рабочие места.

В совещании приняла участие саратовская делегация во главе с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU