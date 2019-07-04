Минпром объяснил, почему промышленность в Саратовской области падает

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-04T17:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировали ситуацию с падением индекса промышленного производства в регионе по итогам пяти месяцев 2019 года. Напомним, Саратовская область единственная из регионов ПФО, которая показала не рост, а падение – на 5,9%.

В минпроме пояснили произошедшее «рядом объективных и субъективных причин».

Снижение добычи сырой нефти и природного газа связано «с выработкой месторождений, высокой степенью обводненности, выбытием скважин из добычного фонда, проведением изыскательских и геологоразведочных работ».

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром падение связано с «увеличением сроков плановых ремонтов на основных энергетических объектах региона».

Нашлось объяснение и снижению объемов в обрабатывающих производствах. К примеру, это увязали длительным циклом изготовления продукции. Кроме этого в минпроме отметили снижение гособоронзаказа, а также многочисленные суды между предприятиями, контрагентами, кредиторами, поставщиками ресурсов.

Несмотря на все это, намечен ориентир по обеспечению росту промышленного индекса по итогам года на уровень 100-101%. Это планируется сделать в основном не за счет решения обозначенных проблем, а за счет открытия новых производств.

ИСТОЧНИК KP.RU