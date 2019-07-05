Саратовцам напомнили об опасности мышиной лихорадки
Жители Саратовской области обычно проводят выходные на природе, дачах, на грядках и погребах.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, стоит соблюдать меры безопасности от мышиной лихорадки.
Напомним, что из-за эпидемии этого заболевания пострадали более 700 человек, один из случаев оказался смертельным.
Заболеть чаще всего можно воздушно-пылевым способом, через грязные руки, инфицированные предметы.
Основными симптомами заболевания является: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, болезненность в поясничной области. При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу.
Чтобы обезопасить себя, лучше убирать дачи с признаками жизнедеятельности грызунов с ватно-марлевой повязкой, резиновыми перчатками, использовать средства защиты, мыть руки.
ИСТОЧНИК KP.RU