2019-07-05T12:45:30+03:00
Общество

Саратовцам напомнили об опасности мышиной лихорадки

Нужно соблюдать профилактику при отдыхе на природе
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области обычно проводят выходные на природе, дачах, на грядках и погребах.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, стоит соблюдать меры безопасности от мышиной лихорадки.

Напомним, что из-за эпидемии этого заболевания пострадали более 700 человек, один из случаев оказался смертельным.

Заболеть чаще всего можно воздушно-пылевым способом, через грязные руки, инфицированные предметы.

Основными симптомами заболевания является: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, болезненность в поясничной области. При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя, лучше убирать дачи с признаками жизнедеятельности грызунов с ватно-марлевой повязкой, резиновыми перчатками, использовать средства защиты, мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове иномарка врезалась в машину ДПС с маячками
В 2019 году в Саратовскую область не пустили 1,4 млн тонн зараженной продукции
Следователи выяснят кто виновен в гибели трех рабочих в Петровске
Рецидивистка из Саратова обокрала подругу
Житель Энгельса обокрал цветочный магазин
Лже-подруга выманила у жительницы Турковского района 15 тыс. рублей
В Саратове пройдут четыре сельхозярмарки
Саратовские школьники узнали свои результаты по трем предметам ЕГЭ
В Саратовской области прокуратура нашла сайты со способами установки волчьих капканов
В Саратовской области обнаружили зараженные нектарины
В Энгельсском районе стало больше многодетных семей
У саратовской фирмы отсудили деньги за некачественный диван
В Саратове ожидается высокая пожароопасность
Саратовских производителей некачественного сыра и молока оштрафовали на 650 тыс. рублей
Саратовец сбил на машине дорожного инспектора и отправился в колонию