Саратовцам напомнили об опасности мышиной лихорадки

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-05T12:45:30+03:00

Нужно соблюдать профилактику при отдыхе на природе

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Жители Саратовской области обычно проводят выходные на природе, дачах, на грядках и погребах.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, стоит соблюдать меры безопасности от мышиной лихорадки.

Напомним, что из-за эпидемии этого заболевания пострадали более 700 человек, один из случаев оказался смертельным.

Заболеть чаще всего можно воздушно-пылевым способом, через грязные руки, инфицированные предметы.

Основными симптомами заболевания является: повышение температуры, недомогание, сильная головная боль, нарушения мочеиспускания, болезненность в поясничной области. При появлении подобных признаков необходимо сразу же обратиться к врачу.

Чтобы обезопасить себя, лучше убирать дачи с признаками жизнедеятельности грызунов с ватно-марлевой повязкой, резиновыми перчатками, использовать средства защиты, мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU