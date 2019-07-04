СУСК проверяет гибель трех человек в канализации Петровска
В Саратовской области следователи начали проверку по факту гибели рабочих в Петровске.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, утром 4 июля во время ремонта канализационной приемной камеры на КНС №2 по улице Баукова погибли три сотрудника МУП «Петровская ЖКХ».
Фото СУ СКР Саратовской области
По предварительной версии, 49-летний слесарь спустился в камеру, и ему стало плохо от скопившегося газа. Пришедшие ему на помощь 53 и 39-летний коллеги также потеряли создание. После этого четвертый рабочий вызвал «скорую помощь» и доложил руководству о произошедшем.
Медики констатировали смерть трех человек, четвертый был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU