СУСК проверяет гибель трех человек в канализации Петровска

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-04T16:55:49+03:00

Четвертый пострадавший был госпитализирован

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В Саратовской области следователи начали проверку по факту гибели рабочих в Петровске.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, утром 4 июля во время ремонта канализационной приемной камеры на КНС №2 по улице Баукова погибли три сотрудника МУП «Петровская ЖКХ».

Фото СУ СКР Саратовской области

По предварительной версии, 49-летний слесарь спустился в камеру, и ему стало плохо от скопившегося газа. Пришедшие ему на помощь 53 и 39-летний коллеги также потеряли создание. После этого четвертый рабочий вызвал «скорую помощь» и доложил руководству о произошедшем.

Медики констатировали смерть трех человек, четвертый был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU