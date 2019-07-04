Радаев поблагодарил Медведева и Володина за помощь в решении социально значимых вопросов

СЕГОДНЯ 16:42 2019-07-04T16:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Валерий Радаев принял участие в заседании Правительства РФ под председательством Дмитрия Медведева. По итогам заседания принято решение о выделении регионам дополнительных средств на строительство и реконструкцию объектов в рамках нацпроектов и государственных программ.

Согласно распоряжению главы Правительства, Саратовская область получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации 750 млн руб на первый этап строительства двух школ – в пос. Приволжский г. Энгельса на 825 мест (350 млн руб) и в микрорайоне «Авиатор» г. Саратове на 1100 мест (400 млн руб).

Валерий Радаев поблагодарил Дмитрия Медведева и Правительство РФ за принятое решение по выделению финансирования для Саратовской области. Также Губернатор выразил слова благодарности в адрес Председателя ГД РФ Вячеслава Володина за поддержку региона в решении социально значимых вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU