ООО «КВС» заменит водопровод в саратовских дворах

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-04T16:38:34+03:00

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В Саратове реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды». По согласованию с концедентом, компания «Концессии водоснабжения — Саратов» производит перекладку коммуникаций на объектах, где в этом году запланировано обновление асфальтового покрытия. На данный момент, в общей сложности в рамках программы по ремонту придомовых территорий в 2019 году заменено 1 589 метров водопроводных сетей.

В июне завершены работы по строительству водовода по улице Московская, 135/144, 129/133, 119/123. Также на завершающей стадии находятся работы по замене водопроводной сети по улице Шелковичная, 12а.

Сейчас сотрудники ООО «КВС» осуществляют перекладку коммуникаций по улицам Миллеровская, 71а, Чернышевского 143, 145 и Провиантская.

ИСТОЧНИК KP.RU